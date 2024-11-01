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محمود المشهداني رئيساً للبرلمان العراقي
1 نوفمبر 2024 18:15
محمود المشهداني
البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي
العراق
انتخاب رئيس البرلمان العراقي
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