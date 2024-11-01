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الكتل التصويتية في ميزان الانتخابات الأميركية 2024
1 نوفمبر 2024 23:01
يسعى مرشحا الرئاسة الأميركية دونالد وترامب وكامالا هاريس لكسب ثقة الكتل التصويتية.. فما هي أبرز تلك الكتل؟
جي دي فانس
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سباق الرئاسة الأميركية
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