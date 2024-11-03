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"أديبك 2024".. الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة
3 نوفمبر 2024 19:55
أديبك
مؤتمر أديبك
الإمارات
قطاع الطاقة
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي للبترول
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