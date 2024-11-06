الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة
"الشارقة الدولي للكتاب 2024" ينطلق اليوم تحت شعار "هكذا نبدأ"
6 نوفمبر 2024 18:20
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الإمارات
الشارقة
الشارقة للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
"أديبك 2024".. تواصل العقول لاستدامة الطاقة
4 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"أديبك 2024".. ذكاء اصطناعي وتقنيات حديثة
4 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
إنتاج حديد مستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر
30 أكتوبر 2024
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
جهود إماراتية لحماية التراث الأفريقي
26 مايو 2023
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
2022 وهج وتألق ثقافي
31 ديسمبر 2022
أخبار ذات صلة
التعليم والمعرفة
اليوم.. انطلاق فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة للكتاب 2024»
التعليم والمعرفة
مجلس الإمارات للإعلام يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
الترفيه
شيخة الجابري تكتب: الأيام الثقافية المنتظرة
التعليم والمعرفة
اليوم.. انطلاق فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»
اليوم 01:39
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة للكتاب 2024»
5 نوفمبر 2024
التعليم والمعرفة
مجلس الإمارات للإعلام يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
5 نوفمبر 2024
الترفيه
شيخة الجابري تكتب: الأيام الثقافية المنتظرة
4 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
التعليم والمعرفة
"الشارقة الدولي للكتاب 2024" ينطلق اليوم تحت شعار "هكذا نبدأ"
الأخبار العالمية
ما هي رسالة ترامب الأخيرة للناخبين؟
الأخبار العالمية
كيف يدلي رواد الفضاء بأصواتهم في الانتخابات الأميركية؟
الأخبار العالمية
تاريخ الانتخابات الأميركية عبر 60 عاماً
الأخبار العالمية
انتخابات الكونغرس.. حدث لا يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة الأميركية
الأخبار العالمية
هل يقرر صوت مدينة واحدة مصير الرئيس الأميركي؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©