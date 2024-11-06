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اقتصاد
"بيكر هيوز".. من هيوستن إلى أبوظبي
6 نوفمبر 2024 23:14
هيوستن
الإمارات
بيكر هيوز
أدنوك
حقول النفط
إنتاج النفط
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