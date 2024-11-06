"بيكر هيوز".. من هيوستن إلى أبوظبي

الأربعاء 6 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
إسرائيل تنسف أحياء شمال غزة وتقتل 30 فلسطينياً
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
العراق.. توقف حركة الأرتال والطائرات في «عين الأسد»
تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية
بايدن تابع الانتخابات من البيت الأبيض
لبنان.. 37 بلدة جنوبية «مسحها» الجيش الإسرائيلي
قرية أميركية.. 3 هاريس 3 ترامب
الأمم المتحدة تحذر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في لبنان
مسار معقد لإعلان نتائج الانتخابات الأميركية
منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأميركي
نتنياهو يقيل وزير الدفاع ويعين «ساعر» وزيراً للخارجية
المدعون العامون في أميركا يحثون على «انتقال سلمي للسلطة»
مقتل 12 ألف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة
الأسهم الأوروبية ترتفع مع التركيز على الانتخابات الأميركية
بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يُكرِّم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع
منصور بن زايد: أولويتنا الارتقاء بجودة حياة المجتمع
ولي عهد أبوظبي: الإمارات تدعم الحلول المستدامة لتأمين الغذاء في العالم
وصول قافلة المساعدات الإماراتية رقم 119 لإغاثة سكان غزة
الإمارات: الحلول السلمية سبيل إنهاء معاناة الشعوب
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
"بيكر هيوز".. من هيوستن إلى أبوظبي
6 نوفمبر 2024 23:14
هيوستن
الإمارات
بيكر هيوز
أدنوك
حقول النفط
إنتاج النفط
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
في يوم السياحة العالمي.. الإمارات تتألق
27 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"سيرف أبوظبي".. وجهة جديدة لركوب الأمواج
16 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
العلاقات الإماراتية الصينية.. مرحلة جديدة من النمو والازدهار
12 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
كم عدد السيارات الجديدة المباعة في الإمارات؟
10 سبتمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات والهند.. حقبة ذهبية من العلاقات الاقتصادية
9 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
اليوم 22:46
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها 2024
اليوم 22:24
علوم الدار
بحضور منصور بن زايد.. سيف بن زايد يكرم فرق الاتحاد المتميزة
اليوم 21:30
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي والعالمي
اليوم 21:16
علوم الدار
محمد بن راشد يعلن اختتام فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
اليوم 22:46
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها 2024
اليوم 22:24
علوم الدار
بحضور منصور بن زايد.. سيف بن زايد يكرم فرق الاتحاد المتميزة
اليوم 21:30
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي والعالمي
اليوم 21:16
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إيفانكا ترامب تشارك والدها احتفالات الفوز
اليوم 22:22
اقتصاد
"بيكر هيوز".. من هيوستن إلى أبوظبي
اليوم 23:14
الأخبار العالمية
دونالد "الابن" يحتفل بفوز ترامب
اليوم 23:07
الأخبار العالمية
رئيس مجلس النواب الأميركي: ترامب رئيسنا
اليوم 21:43
الترفيه
"ذاكرة الوطن".. رحلة في رحاب الماضي
اليوم 20:39
الأخبار العالمية
كيف فاز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي؟
اليوم 19:28
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©