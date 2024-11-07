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اقتصاد
مجلس الطاقة العالمي: الإمارات رائدة في دعم تحول الطاقة
7 نوفمبر 2024 17:42
أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
مجلس الطاقة العالمي
مجلس الطاقة
معرض أبوظبي للبترول
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