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كيف كانت خطابات المرشحين الأميركيين عقب خسارتهم؟
7 نوفمبر 2024 22:02
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
آل جور
جون كيري
جون ماكين
ميت رومني
هيلاري كلينتون
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