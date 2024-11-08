الذكاء الاصطناعي يعزز مستويات الكفاءة والسلامة المهنية

الجمعة 8 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
الأمم المتحدة: أهالي شمال غزة يموتون جوعاً
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
100 نائب لبناني يناشدون «اليونسكو» حماية المواقع التاريخية من القصف
البنتاجون: الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ الأوامر القانونية
الفاتيكان: ترامب لا يملك «عصا سحرية» لحل النزاع في أوكرانيا
قتلى وجرحى بغارة على مدرسة تؤوي نازحين في غزة
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة
طحنون بن زايد: الابتكار ركن أساسي لمستقبل أكثر ازدهاراً
برعاية حمدان بن زايد.. «الهلال الأحمر» تنظم المؤتمر العالمي لحفظ النعم 26 نوفمبر
عبدالله بن زايد: طلابنا في الخارج سفراء للوطن
الإمارات تواصل جهودها الإغاثية لدعم أهالي غزة
«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» تدعم الاستدامة والأمن الغذائي
حمدان بن محمد: نصنع مستقبلاً يطمح له الجميع.. ودبي وجهة مرغوبة للاستثمار
الشيخة فاطمة: ابنة الإمارات بفضل دعم القيادة شريك فاعل في مسيرة الوطن الظافرة
مركز الشباب العربي يكشف عن قائمة «رواد الشباب العربي» الاثنين المقبل
لطيفة بنت محمد تعتمد «استراتيجية قطاع التصميم 2033»
أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الخزرجي والقرشي
أحمد بن محمد يعزي في وفاة موزة السويدي وعبدالرحيم أبو الشوارب
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي يعزز مستويات الكفاءة والسلامة المهنية
8 نوفمبر 2024 21:10
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات.. مركز لاستقطاب مشاريع الطاقة
اليوم 18:30
اقتصاد
اقتصاد
مجلس الطاقة العالمي: الإمارات رائدة في دعم تحول الطاقة
7 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"أديبك 2024".. تواصل العقول لاستدامة الطاقة
4 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"أديبك 2024".. ذكاء اصطناعي وتقنيات حديثة
4 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
"أديبك 2024".. الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة
3 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
اقتصاد
سيف بن زايد يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في «أديبك 2024»
اليوم 01:30
اقتصاد
سلطان الجابر لـ«مركز الاتحاد للأخبار»: «أديبك» يجني ثمار علاقات الإمارات القوية وشراكتها الدولية
اليوم 01:30
اقتصاد
37 مليار درهم صفقات «أديبك 2024»
اليوم 01:30
اقتصاد
مشاركون في «أديبك 2024» لـ«الاتحاد»: الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة والسلامة المهنية
اليوم 01:30
اقتصاد
سيف بن زايد يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في «أديبك 2024»
اليوم 01:30
اقتصاد
سلطان الجابر لـ«مركز الاتحاد للأخبار»: «أديبك» يجني ثمار علاقات الإمارات القوية وشراكتها الدولية
اليوم 01:30
اقتصاد
37 مليار درهم صفقات «أديبك 2024»
اليوم 01:30
اقتصاد
مشاركون في «أديبك 2024» لـ«الاتحاد»: الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة والسلامة المهنية
اليوم 01:30
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
من هي كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب؟
اليوم 22:00
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي يعزز مستويات الكفاءة والسلامة المهنية
اليوم 21:10
الأخبار العالمية
ماذا تعني المرحلة الانتقالية في إدارة البيت الأبيض؟
اليوم 19:01
اقتصاد
الإمارات.. مركز لاستقطاب مشاريع الطاقة
اليوم 18:30
الترفيه
"نافورة الإمارات".. أيقونة مهرجان الشيخ زايد
اليوم 18:06
الأخبار العالمية
الانتخابات الأميركية.. حدث استثنائي ينتظره سكان الأرض
اليوم 17:43
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©