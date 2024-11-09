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100 دولة تعهدت بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال
9 نوفمبر 2024 18:45
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الحزن
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العنف ضد الأطفال
الأطفال
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