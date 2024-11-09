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اقتصاد
الإمارات والكويت.. شراكة اقتصادية مستدامة
9 نوفمبر 2024 22:42
الإمارات
الكويت
الإمارات والكويت
شراكة استراتيجية
التعاون الاقتصادي
التعاون التجاري
التجارة
التبادل التجاري
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