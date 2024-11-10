الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
فنانو الكويت يرحبون بمحمد بن زايد
10 نوفمبر 2024 22:05
رئيس الدولة
زيارة رسمية
الإمارات
الكويت
الفنان الكويتي المعروف طارق العلي
محمد بن زايد
نبيل شعيل
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والكويت.. علاقات تاريخية راسخة
9 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة تتصدر أحداث الأسبوع
27 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. التزام مشترك في رعاية الأطفال
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لــ "الاتحاد": زيارة رئيس الدولة لأميركا تعمق أواصر الصداقة
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. الاستدامة هدف مشترك
23 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى الكويت
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز العمل الخليجي المشترك
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى الكويت وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لزيارة رئيس الدولة إلى الكويت
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى الكويت
اليوم 15:55
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان العلاقات الأخوية وتعزيز العمل الخليجي المشترك
اليوم 14:41
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى الكويت وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:50
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لزيارة رئيس الدولة إلى الكويت
اليوم 11:45
شاهد أيضًا
علوم الدار
فنانو الكويت يرحبون بمحمد بن زايد
علوم الدار
إصدارات محمد بن راشد في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024
اقتصاد
الإمارات والكويت.. شراكة اقتصادية مستدامة
علوم الدار
100 دولة تعهدت بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال
علوم الدار
الإمارات والكويت.. علاقات تاريخية راسخة
الأخبار العالمية
من هي كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©