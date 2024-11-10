الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
انطلاق أعمال «COP29» في أذربيجان
11 نوفمبر 2024 00:43
كوب 28
COP28
كوب 29
البيئة
المناخ
إكسبو دبي
التغير المناخي
الإمارات
الأمم المتحدة
أذربيجان
الذكاء الاصطناعي
باكو
دبي
مؤتمر الأطراف
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي يعزز مستويات الكفاءة والسلامة المهنية
8 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»
6 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي أهداف "قمة المستقبل"؟
24 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا نموذج للعمل المشترك لعالم آمن مناخياً
22 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والولايات المتحدة تشكلان قوة حاسمة للتغيير الإيجابي
21 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
COP29 ينطلق اليوم في باكو
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي
علوم الدار
عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
علوم الدار
«COP29» ينطلق الأسبوع المقبل في باكو
علوم الدار
COP29 ينطلق اليوم في باكو
11 نوفمبر 2024
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي
11 نوفمبر 2024
علوم الدار
عبدالله بالعلاء لـ «الاتحاد»: «اتفاق الإمارات» إرث مستدام يرسخ ريادة الدولة في العمل المناخي العالمي
اليوم 01:07
علوم الدار
«COP29» ينطلق الأسبوع المقبل في باكو
9 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©