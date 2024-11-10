الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الكويت.. وطن البدايات والريادات وأولى الخطوات
11 نوفمبر 2024 01:19
تقف على ضفاف الخليج العربي مهيبة صامتة هادئة، تناظر الأفق البعيد وتستشرف المستقبل محتفظة بالماضي العريق.. الكويت.. وطن البدايات والريادات وأولى الخطوات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
فنانو الكويت يرحبون بمحمد بن زايد
اليوم 22:05
علوم الدار
علوم الدار
إصدارات محمد بن راشد في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024
اليوم 01:18
علوم الدار
علوم الدار
100 دولة تعهدت بالتزامات تاريخية لإنهاء العنف ضد الأطفال
9 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والكويت.. علاقات تاريخية راسخة
9 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
أبوظبي تستضيف الاجتماع العالمي لفرق الطوارئ الطبية
4 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
الأخبار العالمية
القمة «العربية - الإسلامية».. رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين
الأخبار العالمية
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
11 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
القمة «العربية - الإسلامية».. رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين
11 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
11 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
11 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©