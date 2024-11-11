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ما سر الخلافات داخل الحكومة الألمانية؟
11 نوفمبر 2024 21:10
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البوندستاغ الألماني
أولاف شولتس
حزب الخضر
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