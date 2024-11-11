الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
تعرفوا على ما يضمه جناح دولة الإمارات في "Cop29"
11 نوفمبر 2024 22:15
كوب 28
كوب 29
جناح الإمارات
المناخ
الإمارات
أذربيجان
باكو
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
ما هو أقوى نوع من السياحة؟
9 ديسمبر 2023
اقتصاد
اقتصاد
ملتقى الإمارات للمناخ.. نقلة نوعية لخفض الانبعاثات
28 ابريل 2023
اقتصاد
اقتصاد
فنادق الإمارات.. جزء فاعل في رحلة الاستدامة
3 ابريل 2023
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات.. جهود رائدة في نشر حلول الاستدامة
23 يناير 2023
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة استراتيجية بالطاقة النظيفة
1 نوفمبر 2022
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
الأخبار العالمية
انطلاق فعاليات "COP29" في باكو .. و"التمويل المناخي" محور المفاوضات
علوم الدار
COP29 ينطلق اليوم في باكو
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
الأخبار العالمية
انطلاق فعاليات "COP29" في باكو .. و"التمويل المناخي" محور المفاوضات
اليوم 11:09
علوم الدار
COP29 ينطلق اليوم في باكو
اليوم 01:31
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» رسخ أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي
اليوم 01:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©