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علوم الدار
"قمة الرياض" تدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة
11 نوفمبر 2024 23:49
القمة العربية الإسلامية
حرب غزة
الرياض
لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
قمة الرياض
غزة
السعودية
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