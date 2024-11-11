إيلون ماسك مسؤولاً عن الكفاءة في إدارة ترامب

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القمة «العربية - الإسلامية».. رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين
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لبنان يعلن عزمه إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب
بايدن يستقبل غداً الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض
إسرائيل تدرس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في لبنان
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سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي
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12 نوفمبر 2024 00:37
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دونالد ترامب
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محاولة اغتيال
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