الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
تحقيق اتفاق الإمارات في «كوب 29»
13 نوفمبر 2024 22:28
العمل المناخي
كوب 29
الطاقة
مؤتمر المناخ
اتفاق باريس
المناخ
سلطان الجابر
التغير المناخي
الإمارات
الأمم المتحدة
أذربيجان
تغير المناخ
باكو
مؤتمر الأطراف
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
تعرفوا على ما يضمه جناح دولة الإمارات في "Cop29"
11 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي أهداف فعاليات كوب 29؟
11 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
انطلاق أعمال «COP29» في أذربيجان
11 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي أهداف "قمة المستقبل"؟
24 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا نموذج للعمل المشترك لعالم آمن مناخياً
22 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة: العمل من أجل مصلحة البشرية.. مهمة الجميع الآن
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تسهم في تسريع العمل المناخي بالعالم
علوم الدار
«مصدر» تطور محطة لطاقة الرياح بكازاخستان بقدرة 1جيجاواط
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» إطار عالمي لتمكين قطاع الطاقة العالمي
علوم الدار
رئيس الدولة: العمل من أجل مصلحة البشرية.. مهمة الجميع الآن
اليوم 01:50
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تسهم في تسريع العمل المناخي بالعالم
اليوم 01:50
علوم الدار
«مصدر» تطور محطة لطاقة الرياح بكازاخستان بقدرة 1جيجاواط
اليوم 01:50
علوم الدار
«اتفاق الإمارات» إطار عالمي لتمكين قطاع الطاقة العالمي
اليوم 01:50
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
الأخبار العالمية
تحقيق اتفاق الإمارات في «كوب 29»
الأخبار العالمية
ماركو روبيو مرشحاً لحقيبة الخارجية في إدارة ترامب
الأخبار العالمية
ما هي مهمة «كريستي نوم» في إدارة ترامب الثانية؟
علوم الدار
الاحتيال الإلكتروني.. أساليب متجددة للسرقة
الأخبار العالمية
من هو مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بإدارة ترامب؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©