الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فيفيك راماسوامي.. "ترامب الصغير"
14 نوفمبر 2024 18:16
جي دي فانس
تيم والز
سباق الرئاسة الأميركية
سباق البيت الأبيض
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
الانتخابات الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
جون ثون زعيماً للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 18:30
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من المرشحة لمنصب سفير أميركا لدى الأمم المتحدة في إدارة ترامب؟
اليوم 18:00
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
13 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماركو روبيو مرشحاً لحقيبة الخارجية في إدارة ترامب
13 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي مهمة «كريستي نوم» في إدارة ترامب الثانية؟
13 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع لمحادثات مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
الأخبار العالمية
ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع لمحادثات مع بوتين
9 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ تشكيل فريق إدارته
8 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
بايدن وهاريس يتعهدان بانتقال سلمي للسلطة
8 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الصين تدعو ترامب لإدارة خلافات البلدين بشكل مناسب
8 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
جون ثون زعيماً للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي
الأخبار العالمية
فيفيك راماسوامي.. "ترامب الصغير"
الأخبار العالمية
من المرشحة لمنصب سفير أميركا لدى الأمم المتحدة في إدارة ترامب؟
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
الأخبار العالمية
ماركو روبيو مرشحاً لحقيبة الخارجية في إدارة ترامب
الأخبار العالمية
ما هي مهمة «كريستي نوم» في إدارة ترامب الثانية؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©