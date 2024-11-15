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مطار زايد الدولي.. يسطر الإنجازات منذ افتتاحه
15 نوفمبر 2024 21:00
مطار زايد الدولي
السعة المقعدية
أبوظبي
الإمارات
حركة السفر
حركة الطيران
حركة الطيران في الإمارات
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