السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة
مشاركة الكاتبات في "الشارقة للكتاب"
16 نوفمبر 2024 18:36
معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
«اتّحاد كُتّاب الإمارات» يحتفي بالشاعرات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 18:28
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
يوميات الشارقة للكتاب 2024
اليوم 18:11
علوم الدار
علوم الدار
"هجرة اللغات" في "الشارقة الدولي للكتاب"
15 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
دارة الشعر العربي تحتفي بالمواهب في معرض الشارقة للكتاب
15 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
يوميات معرض الشارقة الدولي للكتاب
15 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
التعليم والمعرفة
«الشارقة الرقمية» تهدي «قاموس المصطلحات التكنولوجية» لمعرض الكتاب
التعليم والمعرفة
«تريندز» يواصل نشر الثقافة والمعرفة في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
الجناح المغربي في «الشارقة للكتاب».. فضاءات من الأصالة والتنوع الثقافي
التعليم والمعرفة
«تريندز» و«جمعية الناشرين»: الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للنشر
التعليم والمعرفة
«الشارقة الرقمية» تهدي «قاموس المصطلحات التكنولوجية» لمعرض الكتاب
اليوم 01:18
التعليم والمعرفة
«تريندز» يواصل نشر الثقافة والمعرفة في «الشارقة للكتاب»
اليوم 01:18
التعليم والمعرفة
الجناح المغربي في «الشارقة للكتاب».. فضاءات من الأصالة والتنوع الثقافي
15 نوفمبر 2024
التعليم والمعرفة
«تريندز» و«جمعية الناشرين»: الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للنشر
15 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
التعليم والمعرفة
مشاركة الكاتبات في "الشارقة للكتاب"
التعليم والمعرفة
«اتّحاد كُتّاب الإمارات» يحتفي بالشاعرات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بـ«كاتبات المستقبل»
التعليم والمعرفة
يوميات الشارقة للكتاب 2024
علوم الدار
الإمارات.. أرض التعايش وملتقى الثقافات
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. يسطر الإنجازات منذ افتتاحه
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©