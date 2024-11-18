الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه
لجنة أبوظبي للأفلام تجدِّد برنامج الحوافز
18 نوفمبر 2024 17:40
أبوظبي
هوليوود. أوسكار أفضل فيلم
الإنتاج الدرامي
الأعمال السينمائية
الإمارات
لجنة أبوظبي للأفلام
الإنتاج السينمائي
أبوظبي للأفلام
هوليوود
فيديوهات ذات صلة
الترفيه
الترفيه
حصاد 2023.. مهرجانات الإمارات كرنفالات ترفيهية آسرة
31 ديسمبر 2023
الترفيه
الترفيه
الأغنيات الوطنية الإماراتية.. "إبداع مستدام"
3 ديسمبر 2023
الترفيه
الترفيه
الإمارات والهند.. شراكة سينمائية عالمية
17 يوليو 2023
الترفيه
الترفيه
الجناح الإماراتي يتألق في "موسم طانطان 2023" في المغرب
13 يوليو 2023
الترفيه
الترفيه
"مهرجان الحصن 2023”.. نسخة استثنائية
23 يناير 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
جهود ومبادرات ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارات وعلى رأسها "النمر العربي"
علوم الدار
جناح الإمارات في COP29 يواصل استضافة الجلسات النقاشية الفاعلة
علوم الدار
نهيان بن مبارك يشارك الجالية الهندية احتفالية مهرجان "ديوالي"
الترفيه
أبوظبي.. وجهة عالمية لصناعة الإبداع
علوم الدار
جهود ومبادرات ملموسة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارات وعلى رأسها "النمر العربي"
اليوم 17:35
علوم الدار
جناح الإمارات في COP29 يواصل استضافة الجلسات النقاشية الفاعلة
اليوم 17:22
علوم الدار
نهيان بن مبارك يشارك الجالية الهندية احتفالية مهرجان "ديوالي"
اليوم 16:59
الترفيه
أبوظبي.. وجهة عالمية لصناعة الإبداع
8 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©