لجنة أبوظبي للأفلام تجدِّد برنامج الحوافز

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الإمارات تتصدر العمليات الإغاثية في شمال غزة
ترامب يستكمل فريقه.. والديمقراطيون يواجهون توابع «الهزيمة الثلاثية»
البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة
ليبيا.. «المفوضية» تنفي إصدار نتائج انتخابات البلديات
100 قتيل وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
كييف: هجوم روسي هائل على عدة جبهات أوكرانية
مقتل جنديين لبنانيين بضربة إسرائيلية
«الحوثي» توسع شبكة الألغام في قرى ومناطق محافظة الحديدة
3 قتلى من قوات الأمن العراقية بانفجار إرهابي
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «مهرجان العين للكتاب 2024» يحلق بجناحي الثقافة والتراث
الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية
الإمارات وعُمان.. أخوة متجذرة وعلاقات تزداد رسوخاً
الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا» لمجموعة العشرين
الاستراتيجية الخمسية المقبلة لـ «بيئة أبوظبي» تعتمد الذكاء الاصطناعي
وزير الثقافة: الكونغرس العالمي للإعلام يعزّز مكانة الإمارات مركزاً للحوار
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وزارة الدفاع تحتفي بـ 10 سنوات من التميز والإنجاز لبرنامج الخدمة الوطنية
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لجنة أبوظبي للأفلام تجدِّد برنامج الحوافز
18 نوفمبر 2024 17:40
أبوظبي
هوليوود. أوسكار أفضل فيلم
الإنتاج الدرامي
الأعمال السينمائية
الإمارات
لجنة أبوظبي للأفلام
الإنتاج السينمائي
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