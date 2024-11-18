الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
"التشافي بالموسيقى" في مهرجان العين للكتاب 2024
18 نوفمبر 2024 17:42
الموسيقى
مهرجان العين للكتاب
العين
العين للكتاب
الفن
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع
2 مايو 2024
علوم الدار
علوم الدار
طحنون بن محمد.. مسيرة خالدة
2 مايو 2024
الترفيه
الترفيه
حفل توزيع جوائز العين السينمائي
10 فبراير 2024
علوم الدار
علوم الدار
"المبزرة الخضراء".. طبيعة خلابة في ربوع العين
25 يناير 2024
علوم الدار
علوم الدار
شجرة السرح "تُزهر" لأول مرة منذ اكتشافها بأبوظبي
23 مايو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «مهرجان العين للكتاب 2024» يحلق بجناحي الثقافة والتراث
علوم الدار
إطلاق منصة «ضواحي العين»
التعليم والمعرفة
«العين للكتاب» يحتفي بالمواهب في مختلف الفنون
التعليم والمعرفة
74 مبدعاً يناقشون شجون الشعر الشعبي
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «مهرجان العين للكتاب 2024» يحلق بجناحي الثقافة والتراث
اليوم 03:46
علوم الدار
إطلاق منصة «ضواحي العين»
اليوم 03:45
التعليم والمعرفة
«العين للكتاب» يحتفي بالمواهب في مختلف الفنون
اليوم 02:30
التعليم والمعرفة
74 مبدعاً يناقشون شجون الشعر الشعبي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©