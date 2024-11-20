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علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للطفل
20 نوفمبر 2024 17:26
اليوم العالمي للطفل
يوم الطفل العالمي
يوم الطفل
الإمارات
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