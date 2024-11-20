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علوم الدار
الرئيس البرازيلي لـ"الاتحاد" في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
20 نوفمبر 2024 19:01
مركز الاتحاد للأخبار
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
برازيليا
مجموعة العشرين
رئيس الدولة
البرازيل
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
صحيفة الاتحاد
قمة مجموعة العشرين
التبادل التجاري
محمد بن زايد
الطاقة المتجددة
حمد الكعبي
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