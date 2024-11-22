الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
من أبوظبي إلى "تل مرعب" في ربع ساعة عبر طائرة إماراتية
22 نوفمبر 2024 17:57
أبوظبي
تل مرعب
الإمارات
الطيران
طائرات كهربائية
الطائرات الكهربائية
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
معرض أبوظبي الدولي للقوارب.. انطلاق أكبر نسخة من المعرض
21 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
منذ 21 عاماً.. ذكرى انطلاق أول رحلة للاتحاد للطيران
12 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
تعرفوا على ما يضمه جناح دولة الإمارات في "Cop29"
11 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد الإمارات والصين.. شراكة الصقر والتنين
20 يوليو 2024
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات تتألق عالمياً بقطاع الطيران
3 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
الرياضة
الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية
علوم الدار
الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية
اليوم 18:40
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:26
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
اليوم 17:47
الرياضة
الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية
اليوم 17:13
شاهد أيضًا
اقتصاد
معرض القوارب بأبوظبي.. وجهة سياحية بحرية
اقتصاد
من أبوظبي إلى "تل مرعب" في ربع ساعة عبر طائرة إماراتية
اقتصاد
منتجات جديدة وابتكارات بـ"معرض أبوظبي للقوارب"
علوم الدار
"الاتحاد" تلتقي تيا زيليا طاهية لولا المفضلة وأيقونة الطهي البرازيلية
علوم الدار
"الاتحاد" تشارك في افتتاح كأس الأمازون للمنتخبات الوطنية في البرازيل
علوم الدار
الإعلام البرازيلي يسلط الضوء على لقاءات "الاتحاد" مع المسؤولين في برازيليا
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©