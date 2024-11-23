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علوم الدار
الرئيس الإندونيسي يحل ضيفاً بالإمارات
23 نوفمبر 2024 18:36
حرصه على زيارة الدولة في بداية ولايته يدل على قوة العلاقات بين البلدين.. الرئيس الإندونيسي يحل ضيفاً بالإمارات
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