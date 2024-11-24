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علوم الدار
«الواحة الزراعية».. برامج ذكية في مهرجان الشيخ زايد
24 نوفمبر 2024 18:59
أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الزراعة
مهرجان الشيخ زايد
الواحة الزراعية
الوثبة
التنمية الزراعية
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