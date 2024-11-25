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شولتس يخوض سباق انتخابات المستشارية في ألمانيا
25 نوفمبر 2024 22:30
أولاف شولتس
المستشار الألماني
ألمانيا
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