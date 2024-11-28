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علوم الدار
كيف نحافظ على النعمة ونحارب فقد الطعام؟
28 نوفمبر 2024 18:11
حفظ النعمة
الإمارات
هدر الطعام
الهدر الغذائي
مكافحة الهدر الغذائي
الأمن الغذائي
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