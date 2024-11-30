السبت 30 نوفمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
مصر تطالب بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
8 قتلى وإجلاء 80 ألفاً جراء فيضانات عارمة في ماليزيا
لبنان: 20 مليار دولار خسائر الحرب
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد
منصور بن زايد: سباقات الهجن رمز لتراثنا الأصيل
«واحة الكرامة».. شاهدة على بطولات شهداء الوطن
«الفارس الشهم 3» توزع آلاف الوجبات الغذائية على النازحين في غزة
حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن
مكتوم بن محمد: شهداؤنا أبطال جسّدوا أسمى معاني الوطنية
أحمد بن محمد: ذكرى شهدائنا نقطة مضيئة في تاريخ الوطن
محمد بن خليفة: الوطن قوي عزيز بأبنائه
ولي عهد الشارقة: الوطن يُبنى بسواعد أبنائه وتضحياتهم
عبدالله بن سالم: يوم الشهيد يعكس تقدير الإمارات لتضحيات أبطالها
سلطان بن أحمد القاسمي: مواصلة الطريق نحو التقدم والتطور
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
واحة «الكرامة»
30 نوفمبر 2024 18:10
واحة الكرامة
مكتب شؤون أسر الشهداء
رئيس الدولة
شهداء الوطن
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
يوم الشهيد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الرئيس البرازيلي لـ"الاتحاد" في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
20 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
محمد بن زايد.. نهر العطاء
26 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. قوة اقتصادية في "بريكس"
24 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
تعرفوا على مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم في موسكو
22 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"الإمارات معك يا لبنان".. رسالة حضارية وإنسانية
9 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة: في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن
اليوم 09:22
علوم الدار
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
اليوم 02:10
علوم الدار
«واحة الكرامة».. شاهدة على بطولات شهداء الوطن
اليوم 02:10
علوم الدار
حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن
اليوم 02:09
علوم الدار
رئيس الدولة: في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن
اليوم 09:22
علوم الدار
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
اليوم 02:10
علوم الدار
«واحة الكرامة».. شاهدة على بطولات شهداء الوطن
اليوم 02:10
علوم الدار
حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن
اليوم 02:09
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات تحتفي بذكرى «يوم الشهيد»
اليوم 18:16
علوم الدار
واحة «الكرامة»
اليوم 18:10
الأخبار العالمية
من هو مبعوث ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية؟
28 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
هل ينتهي الفراغ الرئاسي في لبنان قريباً؟
28 نوفمبر 2024
علوم الدار
اليوم الثالث من "معرض المؤتمر العالمي للغذاء"
28 نوفمبر 2024
علوم الدار
"تريندز" يعرض حلول الذكاء الاصطناعي في الكونغرس العالمي للإعلام
28 نوفمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©