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علوم الدار
واحة «الكرامة»
30 نوفمبر 2024 18:10
واحة الكرامة
مكتب شؤون أسر الشهداء
رئيس الدولة
شهداء الوطن
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
يوم الشهيد
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