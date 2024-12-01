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علوم الدار
الإمارات تتصدر مؤشرات الأداء البيئي
1 ديسمبر 2024 17:40
الاستدامة
البيئة
الصرف الصحي
مؤشر الأداء البيئي
اتفاق باريس
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
التنمية المستدامة
الصيد
الاستدامة البيئية
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