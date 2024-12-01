"وقفة ولاء".. الحدث الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات ضمن احتفالاتها بـ"عيد الاتحاد الـ53"، ويشارك فيه الآلاف من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط