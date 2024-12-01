الأحد 1 ديسمبر 2024
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مسيرة احتفالية لشرطة أم القيوين بعيد الاتحاد
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علوم الدار
وقفة ولاء
1 ديسمبر 2024 18:18
"وقفة ولاء".. الحدث الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات ضمن احتفالاتها بـ"عيد الاتحاد الـ53"، ويشارك فيه الآلاف من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط
قوات الاحتياط
القوات المسلحة
الخدمة الوطنية
عيد الاتحاد
زايد بن سلطان
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
السميح
دبي
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