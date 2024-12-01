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علوم الدار
الإمارات تتصدر عالمياً وعربيا بمؤشرات سوق العمل
1 ديسمبر 2024 18:29
الأولى عالمياً في نسبة التوظيف.. الإمارات تتصدر مؤشرات سوق العمل على مستوى العالم والمنطقة
عيد الاتحاد
الاستثمار
التنافسية العالمية
الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
البيروقراطية
سوق العمل
التوظيف
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