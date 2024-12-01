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علوم الدار
التعليم ينتهج ديناميكية التطوير المستمر
1 ديسمبر 2024 18:50
الإمارات.. خطوات ديناميكية في قطاع التعليم لضمان التطور المستمر
مراكز التعليم المبكر
التعليم
وزارة التربية والتعليم
عيد الاتحاد
إمسات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
التعليم العالي
البيروقراطية
التكنولوجيا
التعليم التقني
الإمارات
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