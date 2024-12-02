الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
بكلمات وألحان تعكس الاعتزاز والفخر.. فنانون يتغنون بالإمارات
2 ديسمبر 2024 16:00
عبدالله الرويشد
عبد المجيد عبد الله
عيد الاتحاد
راشد الماجد
الإمارات
ماجد المهندس
محمد عبده
نبيل شعيل
الفن
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
أبوظبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تتصدر مؤشرات الأداء البيئي
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
فنانو الكويت يرحبون بمحمد بن زايد
10 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الطلبة المبتعَثون ..اتحادنا مسيرة فخر واعتزاز
4 ديسمبر 2023
علوم الدار
علوم الدار
إنجازات محلية وعالمية للإمارات في عيدها الــ52
4 ديسمبر 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات
علوم الدار
حمدان بن محمد: الإمارات وطن هدفه الأول سعادة الإنسان ونجاحه
علوم الدار
محمد بن راشد: عيد الاتحاد مناسبة تشحذ هممنا للمضي قدماً في تعزيز مناعة وطننا
علوم الدار
سعود بن صقر: الثاني من ديسمبر يوم خالد في مسيرة الوطن والشعب
علوم الدار
منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات
اليوم 15:25
علوم الدار
حمدان بن محمد: الإمارات وطن هدفه الأول سعادة الإنسان ونجاحه
اليوم 14:28
علوم الدار
محمد بن راشد: عيد الاتحاد مناسبة تشحذ هممنا للمضي قدماً في تعزيز مناعة وطننا
اليوم 14:14
علوم الدار
سعود بن صقر: الثاني من ديسمبر يوم خالد في مسيرة الوطن والشعب
اليوم 13:57
شاهد أيضًا
علوم الدار
قيم رسّخها الأجداد ويسير على نهجها الأبناء والأحفاد.. "الموروث الإماراتي" يُزهر في عيد الاتحاد
علوم الدار
بكلمات وألحان تعكس الاعتزاز والفخر.. فنانون يتغنون بالإمارات
علوم الدار
53 عاماً من الإنجازات والريادة.. أبوظبي تحصد مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية
علوم الدار
نمو منذ قيام الاتحاد.. الإمارات تشهد ازدهاراً في القطاع المصرفي
علوم الدار
"الله يا دار زايد" و"كلنا الإمارات".. أغنيات وطنية تحتفي بعيد الاتحاد
علوم الدار
الإمارات.. دار أمن وأمان تنام في عيون قادة صانوا العهد وصنعوا المجد
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©