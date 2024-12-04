إطارات السيارات.. حل غير متوقع لأزمة التغيّر المناخي

الأربعاء 4 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»
23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
لبنان: اتصالات مكثفة لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
عيد الاتحاد الـ53.. احتفالات إبداعية تسرد قصة الإمارات المُلهمة
«دار الزين» تجسّد قصة الاتحاد من جذوره العميقة وصولًا إلى تطلعاته المستقبلية
هزاع بن زايد.. دعم مستمر لرياضة الإمارات
هزاع بن زايد.. مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء
مسؤولون: الكونغرس العالمي للإعلام منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات
«إعلان أبوظبي»: 10 مبادئ للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
حاكم الفجيرة وولي عهده: أهل للثقة.. وتمنياتنا له بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطن
«زايد العليا لأصحاب الهمم» تقدم رعاية وتأهيل بمعايير عالمية لـ28 ألف مستفيد
«التمكين الحكومي - أبوظبي» تُكرِّم 400 خريج من منتسبي برنامج «المحرك»
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «الذيد للعسل»
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُطبق اختبارات اكتشاف الموهوبين
سعيد بن طحنون: السير بمنطقة العين إلى مراتب متقدمة في كل المجالات
مكتوم بن محمد: قامة وطنية كبيرة ساهم في خدمة الإمارات
تطبيق نظام «منتجي بلس» في دبي العام المقبل
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال تنطلق اليوم
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
إطارات السيارات.. حل غير متوقع لأزمة التغيّر المناخي
4 ديسمبر 2024 19:15
الإطارات
إطارات السيارات
تغير المناخ
التغير المناخي
مكافحة التغير المناخي
أزمة المناخ
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
حاملة طائرات برية للاستخدام اليومي
اليوم 18:45
اقتصاد
اقتصاد
أسبوع أبوظبي للأعمال.. منصة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
اليوم 18:21
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تتصدر مؤشرات الأداء البيئي
1 ديسمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
ما هي الوجهات الـ10 الجديدة للاتحاد للطيران؟
27 نوفمبر 2024
اقتصاد
اقتصاد
شركات وطنية تتألق بـ«معرض قوارب أبوظبي»
24 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
"العدل الدولية" تبدأ النظر في تعامل الدول مع تغير المناخ
2 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
"العدل الدولية" تبدأ جلسات بشأن التزام الدول بمكافحة تغير المناخ
29 نوفمبر 2024
علوم الدار
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
22 نوفمبر 2024
العمل المناخي
22 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
"العدل الدولية" تبدأ النظر في تعامل الدول مع تغير المناخ
2 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
"العدل الدولية" تبدأ جلسات بشأن التزام الدول بمكافحة تغير المناخ
29 نوفمبر 2024
علوم الدار
ضمن مشاركتهما في «كوب 29».. دائرة الطاقة وهيئة البيئة تعلنان تقدُّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية تغير المناخ لإمارة أبوظبي
22 نوفمبر 2024
الافتتاحية
العمل المناخي
22 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
اقتصاد
إطارات السيارات.. حل غير متوقع لأزمة التغيّر المناخي
اليوم 19:15
اقتصاد
حاملة طائرات برية للاستخدام اليومي
اليوم 18:45
اقتصاد
أسبوع أبوظبي للأعمال.. منصة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
اليوم 18:21
علوم الدار
قيم رسّخها الأجداد ويسير على نهجها الأبناء والأحفاد.. "الموروث الإماراتي" يُزهر في عيد الاتحاد
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
بكلمات وألحان تعكس الاعتزاز والفخر.. فنانون يتغنون بالإمارات
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
53 عاماً من الإنجازات والريادة.. أبوظبي تحصد مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية
2 ديسمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©