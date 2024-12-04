الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
5 ديسمبر 2024 01:30
دونالد ترامب
أميركا
الرئيس الأميركي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من الحلبة إلى الحكومة.. قصة وزيرة التعليم في إدراة ترامب
21 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لترحيل المهاجرين؟
20 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترشيح كريس رايت وزيراً للطاقة في إدارة ترامب
20 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحتفل بالنصر في مباراة للفنون القتالية
17 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما سر اختيار هاريس "تيم والز" نائباً لها؟
7 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب بصدد ترشيح اتكينز لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية
الأخبار العالمية
ترامب يحدد منصب وزير الجيش
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بمنح الأولوية للوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب بصدد ترشيح اتكينز لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية
5 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
ترامب يحدد منصب وزير الجيش
اليوم 23:34
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
اليوم 20:45
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بمنح الأولوية للوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
16 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
الأخبار العالمية
بيدرو سانشيز رئيس "العمال الاشتراكي الإسباني"
اقتصاد
عرض ضوئي مذهل لسيارات تسلا
اقتصاد
إطارات السيارات.. حل غير متوقع لأزمة التغيّر المناخي
اقتصاد
حاملة طائرات برية للاستخدام اليومي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©