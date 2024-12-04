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الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
5 ديسمبر 2024 02:00
الأحكام العرفية
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري
الرئيس الكوري الجنوبي
برلمان كوريا الجنوبية
البرلمان الكوري
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