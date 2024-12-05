خافيير كولومينا: الإمارات دولة تعزز السلام والذكاء الاصطناعي

الجمعة 6 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
وفد إسرائيلي يزور القاهرة بهدف التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم
«الأمن السيبراني»: مشاركة المعلومات على الإنترنت تهدد الخصوصية
«نافس».. قصة نجاح
«نحتفل معاً».. تثري سفارات الدولة
الإمارات تستعرض جهودها في معالجة ملف الجفاف والأمن الغذائي والمائي
«قرية القمر» تختار أبوظبي موقعاً للاحتفال باليوم الدولي
سلطان بن أحمد القاسمي يزور دار القضاء في مدينة الشارقة
نهيان بن مبارك: الهدف الاستراتيجي لصندوق الوطن تعزيز الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة
محمد المري: دبي نموذج عالمي للعيش والإلهام
زايد بن حمد يشهد تخريج دورة «مهارات المطاردة المرورية» بأبوظبي
عبدالملك بن كايد: مواصلة مسيرة التنمية في منطقة العين
الشارقة تختتم احتفالات «عيد الاتحاد الـ53»
طالب بن صقر القاسمي يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا: الإمارات دولة تعزز السلام والذكاء الاصطناعي
5 ديسمبر 2024 22:48
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"؟
25 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تعد "المدافع الصامد" أكبر مناورات الناتو منذ 1988؟
28 يناير 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا تحقق في "فيلنيوس"؟
13 يوليو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل تشهد قمة "فيلنيوس" انضمام السويد لحلف "الناتو"؟
11 يوليو 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يترأس وزير دفاع بريطانيا حلف "الناتو"؟
24 يونيو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
تحت رعاية نهيان بن مبارك.. «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة» يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 10:25
الأخبار العالمية
زيلينسكي: الدبلوماسية ضرورية لاستعادة أراضينا
3 ديسمبر 2024
علوم الدار
عمر سلطان العلماء: الإمارات تتقدم بخطى واثقة نحو المستقبل
2 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من تنامي المواجهات بين روسيا والناتو
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
تحت رعاية نهيان بن مبارك.. «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة» يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 10:25
الأخبار العالمية
زيلينسكي: الدبلوماسية ضرورية لاستعادة أراضينا
3 ديسمبر 2024
علوم الدار
عمر سلطان العلماء: الإمارات تتقدم بخطى واثقة نحو المستقبل
2 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من تنامي المواجهات بين روسيا والناتو
1 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا: الإمارات دولة تعزز السلام والذكاء الاصطناعي
اليوم 22:48
اقتصاد
مشاريع إماراتية مبتكرة في أسبوع أبوظبي للأعمال
اليوم 19:30
الترفيه
الهليكوبتر.. رحلة رقمية في مهرجان الشيخ زايد
اليوم 18:30
التعليم والمعرفة
المنطقة الثقافية في السعديات
اليوم 18:01
الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
اليوم 02:00
الأخبار العالمية
ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن
اليوم 01:30
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©