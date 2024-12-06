الإمارات تدعم أحلام الأطفال

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مشاركون بـ«القمة العالمية للصناعة»: الإمارات نموذج عالمي للتوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية
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