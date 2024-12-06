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بارنييه يستقيل.. والأزمة السياسية تتفاقم في فرنسا
6 ديسمبر 2024 23:00
ميشال بارنييه
ميشيل بارنييه
فرنسا
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إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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