الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام

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مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
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150 رحلة بحرية سياحية تستقبلها أبوظبي الموسم الجاري
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعزز حضوره في الإمارات
1.78 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية
«سلوشنز+» تدعم إزالة الكربون من الشركات الصغيرة بأبوظبي
تعاون بين «الصناعة» و«اللولو» لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»
سعود بن صقر يشهد افتتاح منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي
الرئيسة التنفيذية بالإنابة: 40 ألف مستفيد من خدمات «صندوق خليفة» منذ تأسيسه
مشاركون بـ«القمة العالمية للصناعة»: الإمارات نموذج عالمي للتوازن بين الابتكار التكنولوجي والسلامة الصناعية
«أدنوك» تتعاون مع جهات محلية واتحادية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي
«AIM للاستثمار» تطلق بطولة العالم للذكاء الاصطناعي بأبوظبي
رئيس الدولة وحاكم عجمان: المواطن على قمة الأولويات
رئيس الدولة: تعزيز التعاون التنموي مع أفريقيا أولوية إماراتية
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