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علوم الدار
مسيرة الاتحاد.. حين تصدح الحناجر: "عهدنا باق ما بقيت الحياة"
7 ديسمبر 2024 20:36
منذ فجر التاريخ، كانت قبائل هذه الأرض تمضي على درب العز والفخر وتحمل شموخ الجبال وكرم السواحل وصمود الصحراء. واليوم، يستمر عهد الولاء والانتماء حيث القوة في الاتحاد والكرامة في الوفاء والمجد في العطاء
رئيس الدولة
عيد الاتحاد
مسيرة الاتحاد
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
محمد بن زايد
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