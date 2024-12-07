مسيرة الاتحاد.. حين تصدح الحناجر: "عهدنا باق ما بقيت الحياة"

منذ فجر التاريخ، كانت قبائل هذه الأرض تمضي على درب العز والفخر وتحمل شموخ الجبال وكرم السواحل وصمود الصحراء. واليوم، يستمر عهد الولاء والانتماء حيث القوة في الاتحاد والكرامة في الوفاء والمجد في العطاء