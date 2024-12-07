السبت 7 ديسمبر 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
6 مليارات درهم استثمارات «آبل» في الإمارات خلال 5 سنوات
«الصحة العالمية»: 12 ألف مريض في غزة بحاجة للإجلاء العاجل
الأمم المتحدة تناشد الأطراف السورية حماية المدنيين
اليمن: حريصون على إنهاء الحرب وتحقيق السلام
وفد أوروبي يتفقد معبر رفح استعداداً لاستئناف العمل به
العراق.. مقتل إرهابيين من «داعش» في ديالى
اجتماع على مستوى المندوبين في الجامعة العربية بشأن غزة غداً
الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 8 إرهابيين
محمد بن راشد: دبي تواصل المسيرة لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم
اليوم.. صلاة الاستسقاء بمساجد الإمارات 11 صباحاً
«الأوَّل».. نظرة فريدة على سيرة قائد استثنائي
5 إجراءات تقنية خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول
تفعيل تقاطعات إشارات ضوئية في الباهية ومدينة الرياض
«الكيمياء» تُسعد طلاب الظفرة
بالتعاون مع «الشيوخ الفرنسي» و«مركز الاتحاد للأخبار».. «تريندز» ينظم حواراً فكرياً حول الانفصالية والتعايش
ولي عهد أم القيوين يحضر أفراح بن حمضة والكعبي والشحي
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي
منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي
مهرجان «صون الطبيعة» ينطلق الاثنين في العين
إطلاق حملة «صقيع الشتاء» بإجمالي 10 ملايين درهم
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أبوظبي عاصمة رأس المال
7 ديسمبر 2024 20:42
أسبوع أبوظبي المالي
أبوظبي
القطاع المالي
التمويل الإسلامي
سوق أبوظبي العالمي
الاستثمار
الصين
الإمارات
رأس المال
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والصين.. علاقات تاريخية متجذرة
2 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
قطاع الفضاء الإماراتيِ.. إنجازات وأرقام
5 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والصين.. تعاون استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
2 أكتوبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
40 عاماً من العلاقات الإماراتية - الصينية
20 يوليو 2024
أخبار ذات صلة
اقتصاد
خبراء: القطاع المالي ركيزة نمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات
اليوم 01:00
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات في بكين تنظم معرض «الإبداع للفنانين الشباب»
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
علاقات دامت لأربعين عاماً بين الإمارات والصين ترسم مستقبلاً باهراً للبلدين
29 نوفمبر 2024
اقتصاد
خبراء: القطاع المالي ركيزة نمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات
اليوم 01:00
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات في بكين تنظم معرض «الإبداع للفنانين الشباب»
1 ديسمبر 2024
علوم الدار
علاقات دامت لأربعين عاماً بين الإمارات والصين ترسم مستقبلاً باهراً للبلدين
29 نوفمبر 2024
شاهد أيضًا
علوم الدار
أبوظبي عاصمة رأس المال
اليوم 20:42
علوم الدار
مسيرة الاتحاد.. حين تصدح الحناجر: "عهدنا باق ما بقيت الحياة"
اليوم 20:36
علوم الدار
الحلقة الأولى من «أمير الشعراء 11»
اليوم 18:31
الترفيه
"مهرجان أم الإمارات" ينطلق على كورنيش أبوظبي
اليوم 00:10
علوم الدار
الفارس الشهم.. رجل النجدة والنخوة والسلام
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
من هو "قيصر" الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب؟
6 ديسمبر 2024
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©