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«ترامب ألمانيا» يقترب من قيادة البلاد... فمن هو؟
7 ديسمبر 2024 23:10
يتصدر المشهد السياسي في الآونة الأخيرة بسبب سياساته المتعلقة بالأزمات الداخلية والخارجية. "ترامب ألمانيا" يقترب من قيادة البلاد.. فمن هو؟
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