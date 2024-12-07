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كاتدرائية نوتردام تفتح أبوابها من جديد
8 ديسمبر 2024 00:10
الولايات المتحدة
التراث الإنساني
إيمانويل ماكرون
باريس
فرنسا
دونالد ترامب
كاتدرائية نوتردام
اليونيسكو
أوروبا
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