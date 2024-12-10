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اقتصاد
رسالة "عاصمة رأس المال" للعالم خلال أسبوع أبوظبي المالي
10 ديسمبر 2024 22:28
أسبوع أبوظبي المالي
أبوظبي
الإمارات
رأس المال
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