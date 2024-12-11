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لقطات درون لـ"قلعة دمشق"
11 ديسمبر 2024 17:38
دمشق
سوريا
السلاجقة
نور الدين زنكي
الدولة الأيوبية
صلاح الدين الأيوبي
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