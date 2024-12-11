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لقطات جوية من ساحة الأمويين في دمشق
11 ديسمبر 2024 19:00
ساحة الأمويين
المسجد الأموي
الجامع الأموي
سوريا
الأزمة السورية
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